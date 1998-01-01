На Камчатке ждут шторм с 12-метровыми волнами

У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение 14 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Тихоокеанский атмосферный вихрь принесет осадки и сильный ветер. Ночью 14 февраля ожидается волнение в юго-западной части Берингова моря высотой 8-10 метров. Днем шторм распространится на восточное побережье Камчатки, западную часть Берингова моря и Алеутские острова. Ожидаются волны высотой до 12 метров.

В зону шторма попадут морские районы вдоль берегов Петропавловска-Камчатского, а также Усть-Камчатского, Алеутского, Карагинского и Олюторского районов полуострова. Непогода сохранится до конца 15 февраля.

В МЧС отметили, что шторм представляет угрозу только для судов с низким классом, которые не укрыты в бухтах. Ветровое волнение моря не угрожает населенным пунктам на побережьях.

Ранее Пятый канал публиковал видео с Гавайских островов, которые накрыл зимний шторм.