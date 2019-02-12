Американский адмирал предложил США «ударить первыми» по России

Командующий военно-морскими операциями Военно-морских сил (ВМС) США Джон Ричардсон заявил, что Соединенным Штатам пришла пора «пойти в наступление» против России и Китая. Об этом он заявил на заседании Атлантического совета в среду, 13 февраля, сообщает ресурс ИноСМИ.
Так, адмирал полагает, настало время
Рычагом воздействия на Москву адмирал также назвал элементы системы ПРО, размещенные в Европе.
Своим заявлением американский адмирал, возможно, косвенно подтвердил, что некоторые элементы американской ПРО направлены против России, а не только против Ирана, как неоднократно заявляли власти США.