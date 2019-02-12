Американский адмирал предложил США «ударить первыми» по России

Командующий военно-морскими операциями Военно-морских сил (ВМС) США Джон Ричардсон заявил, что Соединенным Штатам пришла пора «пойти в наступление» против России и Китая. Об этом он заявил на заседании Атлантического совета в среду, 13 февраля, сообщает ресурс ИноСМИ. Ричардсон рассказал о «растущих угрозах» и призвал к большей активности в отношении Пекина и Москвы .

Так, адмирал полагает, настало время «отодвинуть Россию» , которая продолжает «захватывать ключевые водные пути» , а также продемонстрировать РФ свои силы. Для этого, по мнению Ричардсона необходимо увеличить количество учений с партнерами в Черноморском регионе.

Рычагом воздействия на Москву адмирал также назвал элементы системы ПРО, размещенные в Европе.

— Область, где мы делаем некоторые новые шаги в этом плане — это ракетная оборона. Собственно, у нас развернуты системы ПРО «Иджис» в Румынии. И, по моему мнению, эти возможности посылают мощный сигнал России, — цитирует ИноСМИ Ричардсона.

Своим заявлением американский адмирал, возможно, косвенно подтвердил, что некоторые элементы американской ПРО направлены против России, а не только против Ирана, как неоднократно заявляли власти США.