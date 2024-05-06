Лавров о возможности диалога с Украиной: «Пока разговаривать не с кем»

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Лавров заявил о неготовности Запада к серьезному разговору по Украине

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Со своей стороны Россия обсуждала китайскую мирную инициативу, идеи лидеров африканских государств и Бразилии.

Украина терпит неудачи на поле боя, что признают уже и на Западе, заявил в интервью боснийскому телеканалу глава российского МИД Сергей Лавров. При этом союзники Киева пока не готовы к серьезному диалогу об урегулировании. А все попытки провести переговоры с участием большого количества стран, но без России, ни к чему не приведут.

«Пока разговаривать не с кем. Я приводил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства, политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они «играют» в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии. «Копенгагенский формат» абсолютно тупиковый. Правдами и неправдами, шантажом и враньем западники пытаются затянуть максимальное количество развивающихся стран и стран Глобального Юга в эти «посиделки», — отметил глава МИД России.

Лавров добавил, что со своей стороны Россия обсуждала китайскую мирную инициативу, идеи лидеров африканских государств и Бразилии. Наша страна не отказывается от переговоров, если будет адекватная повестка. Но пока продолжит решать задачи в рамках специальной военной операции.

Тема:
Спецоперация
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