Ляйсан Утяшева решила кардинально сменить имидж

Двукратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике и известная телеведущая Ляйсан Утяшева планирует сменить образ. Об этом девушка сообщила под очередной фотографией в Instagram. Спортсменка призналась, что поддалась влиянию модных тенденций и вдохновилась на новую стрижку. Вслед за другими моделями, которые расстались со своей длиной волос, Утяшева хочет сделать каре. У своих поклонников девушка попросила совета: стоит ли так резко менять свой имидж? Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
— Вот как так бывает? Последние пару дней хожу с желанием чего-то нового. Листая новый @voguerussia с прекрасной @bellahadid на обложке, наткнулась на последние тенденции. Когда почти уже все дивы расстались со своей длиной волос, я даже вдохновилась на стрижку еще короче (как у меня была 10 лет назад). Вот что это? Как это передается? Мы заражаемся и вдохновляемся через Instagram тенденциями или воздушно- капельным путем? И да, нужен ваш совет: может все-таки короткое каре?— подписала публикацию ведущая.
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