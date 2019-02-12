Ляйсан Утяшева решила кардинально сменить имидж

, 12:18 Фото 1 516

В своем Instagram девушка призналась, что поддалась влиянию модных тенденций и вдохновилась на новую стрижку.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Двукратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике и известная телеведущая Ляйсан Утяшева планирует сменить образ. Об этом девушка сообщила под очередной фотографией в Instagram. Спортсменка призналась, что поддалась влиянию модных тенденций и вдохновилась на новую стрижку. Вслед за другими моделями, которые расстались со своей длиной волос, Утяшева хочет сделать каре. У своих поклонников девушка попросила совета: стоит ли так резко менять свой имидж? Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

— Вот как так бывает? Последние пару дней хожу с желанием чего-то нового. Листая новый @voguerussia с прекрасной @bellahadid на обложке, наткнулась на последние тенденции. Когда почти уже все дивы расстались со своей длиной волос, я даже вдохновилась на стрижку еще короче (как у меня была 10 лет назад). Вот что это? Как это передается? Мы заражаемся и вдохновляемся через Instagram тенденциями или воздушно- капельным путем? И да, нужен ваш совет: может все-таки короткое каре? — подписала публикацию ведущая.

 
 
 
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Transit zone 🛬 Вот как так бывает? Последние пару дней хожу с желанием чего-то нового. Листая новый @voguerussia с прекрасной @bellahadid на обложке, наткнулась на последние тенденции. Когда почти уже все дивы расстались со своей длиной волос. Я даже вдохновилась на стрижку еще короче (как у меня была 10 лет назад). Вот что это? Как это передается? Мы заражаемся и вдохновляемся через инстаграмм тенденциями или воздушно- капельным путем? 🤔 И да нужен ваш совет, может все-таки короткое каре?

Публикация от  Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

Мнения подписчиков разделились. Одни посоветовали не бояться перемен и смело менять свой образ.

— Вам каре очень пойдет! Жалеть не надо — время лишнее терять.

— Если душа просит, почему бы и не поэкспериментировать. Волосы отрастут — не зубы.

— Пробуйте! Это даст новые ощущения и хорошее настроение!

Другие, в свою очередь, отметили, что длинные волосы идут Утяшевой больше, поэтому стричься ни в коем случае нельзя.

— Нет, не надо стрижку. Ну, это чисто мое видение.

— С длинными красивее!

— Стричь в старости надо, а сейчас волосы носить, холить и лелеять.

— Дивы отстригают уставшие волосы после нарощенных. Здоровые длинные волосы всегда будут украшать женский облик.

Третьи подчеркнули, что Ляйсан настолько красивая, что ей любая стрижка к лицу. Они осыпали ее комплиментами и признались, что такой фигуре могут только позавидовать.

— Вот женщина!

— С такими ногами можете хоть под ноль стричься, все равно будете обворожительной!

— Вот это тело!

— С Вашей фигурой можно все!

 

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Ляйсан Утяшева похвасталась умением Павла Воли фотографировать ее ноги.

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