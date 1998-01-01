Песков рассказал, почему Путин пошутил над главой Татарстана

Российский президент Владимир Путин пошутил над главой Татарстана Рустамом Миннихановым, поскольку между ними сложились доверительные отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Это тот случай, когда все средства массовой информации, что называется, угадали все буквы, но не могли назвать слово. Действительно, между Путиным и Миннихановым очень доверительные отношения. Президент ценит то, как ведется работа в Татарстане , — цитирует Пескова ФАН.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что шутливые замечания в адрес Минниханова не выражают недовольство главы государства. Напротив, он ценит то, как ведется работа в республике Татарстан.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что президент РФ в ходе расширенного заседания президиума Государственного совета в Казани во вторник, 12 февраля, два раза в течение дня сделал замечание Рустаму Минниханову. Первый раз глава государства поймал его на невнимательности во время обсуждения темы о реализации проекта «Жилье и городская среда». Во второй раз Путин упомянул Минниханова, когда предоставил ему слово, как руководителю рабочей группы Госсовета, а он «куда-то ушел».