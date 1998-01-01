Транспортный коллапс в Москве: дождь после снегопада привел к страшному гололеду

Москву накрыл ледяной дождь после мощного снегопада. В четверг, 31 января, на дорогах наблюдается страшный гололед. Столица встала в многокилометровых пробках. Водителей просят быть осторожнее, а лучше пересесть на общественный транспорт.

Из-за обильных осадков отменено больше 20 авиарейсов. А на следующей неделе в центральные регионы придут 20-градусные морозы.

Настоящий «сибирский холод» уже ощутили на себе жители Якутии, Югры, Ямала и Красноярского края. Там столбик термометра опустился до минус 50 градусов. В школах отменены занятия, а на трассах развернуты пункты обогрева. Местных жителей просят не выезжать за город.

Юг Урала опять во власти снегопадов. Закрыта трасса, соединяющая Россию с Казахстаном. В Саратовской области отрезанными от «большой земли» четвертые сутки остаются 43 населенных пункта. Для расчистки дорог привлечены сотрудники МЧС и военные.

Ранее Пятый канал сообщал, что морозы в США бьют рекорды 35-летней давности.