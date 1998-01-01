Горнолыжные трассы сочинской Красной Поляны — в отличном состоянии. В этом убедился Александр Лукашенко. Белорусский президент — с трехдневным визитом в России. Планируется целая серия встреч с главой российского государства и правительством. Но в начале Владимир Путин предложил коллеге отдохнуть. Во время официальных переговоров в среду, 13 февраля, лидеры отметили, что отношения между странами крепнут. Россия остается крупнейшим торгово-экономическом партнером Белоруссии.

— Конечно, одной из важнейших сфер является сфера энергетики. Объемы поставок углеводородов — и нефти, и газа — сохраняются на том уровне, о котором мы с Вами договариваемся, — отметил Владимир Путин.

— Что касается поддержки нашей экономики, я также Вам благодарен. При этом я часто говорю послу нашему говорю российскому, что экономика Белоруссии — это финишное производство российской экономики, — сказал Лукашенко.

Было отмечено, что поставки российского газа в прошлом году выросли на 7%, успешно реализуется крупнейший инвестиционный проект — строительство Белорусской АЭС, первый энергоблок по планам запустят уже в этом году.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Александр Лукашенко прослезился во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи.