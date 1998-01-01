«Русская интерпретация» — китаевед о «траурных мишках» из роз

, 22:46 Мнение экспертов 32

В Китае черный цвет не является траурным, а цветочные композиции в виде медвежонка выставляются в витрины накануне Нового года и к 14 февраля.

Фото, видео: Пятый канал, Instagram @ohmyteddy.ru

Слухи о том, что мишки из роз, которые стали самым популярным подарком на День всех влюбленных, на самом деле являются траурными, и в Китае их приносят на могилы детей, — это фейк и типично российская интерпретация. Так появившуюся в сети информацию прокомментировала в интервью Пятому каналу доцент СПбГУ и директор лаборатории изучения китайского туризма Полина Рысакова.

— Мне кажется, эта интерпретация более характерна для русского человека, исходя из того, что черный — это траур, поэтому ленточки траурные, - считает она.

По словам специалиста, для китайцев черный цвет совсем не имеет такого смысла, как в нашей культуре, напротив, для них траурным является белый цвет. В самом Китае медвежата из роз активно выставляются в витринах накануне Нового года и перед 14 февраля и подается как любовный подарок.

— Если внимательно посмотреть, даже на этой фотографии мишек, которые есть, там везде на ленточках написано: «моя любовь» или «счастье каждый день». Это, конечно, можно в каком-то смысле интерпретировать как похоронный подарок, но это не так, потому что эти мишки стоят везде в витринах именно накануне 14 февраля, — заверила Полина Рысакова.

Ранее Пятый канал сообщал, что анализ сервиса «Юла» показал, что количество объявлений о продаже декоративных мишек из роз мишек за последние полгода увеличилось в 36 раз. Они составляют треть всех товаров, представленных на сайте с пометкой «к 14 февраля».

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