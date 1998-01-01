Профессор Вячеслав Владимирцев умер в Москве

Ректор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Мосмед», профессор Вячеслав Владимирцев скончался у себя дома в Москве на 68-м году жизни.

Вячеслав Анатольевич Владимирцев родился 9 мая 1951 года в Москве. Является автором более 160 научных и многих методических работ и документов по проблемам высшего медицинского образования, учебных пособий, сборников научных трудов материалов конференций.

Профессор Владимирцев работал в зарубежных образовательных учреждениях, в том числе в Мак Мастерском университете. Был награжден золотой медалью «Основоположник научного направления» Международной Академии информатизации, а также Императорским орденом Святой Анны III степени Российского Императорского Дома.

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