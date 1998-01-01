Не все средства хороши: Как выбрать надежные презервативы

Специалисты «Роскачества» рассказали, как не прогадать с выбором надежных презервативов, соответствующих ГОСТу.

Эксперты отмечают, что главным при выборе кондомов является место их покупки. Лучше всего контрацептивы приобретать в аптеках и аптечных киосках, чтобы избежать подделок. При этом нужно проверить дату изготовления, срок годности и целостность упаковки. На ней должны быть пропечатаны штрих-код страны-изготовителя и номер партии изделия. Изделия из Европы помечаются знаком СЕ. Стоит помнить, что независимо от производителя, срок годности презерватива не должен превышать пяти лет.

На упаковке не должно быть порезов, следов вскрытий, посторонних «точек». Открывать ее стоит только пальцами, а не ногтями или ножницами. Эксперты отмечают, что презервативам противопоказаны солнечные лучи, высокая температура, вазелин, кремы на жировой основе — они снижают качество изделия и повышают риск незащищенного секса.

Больше других на российском рынке представлены латексные презервативы, менее распространены полиизопрен и медицинский полиуретан. Первые могут вызвать индивидуальную аллергическую реакцию, вторые — гипоаллергенны и отличаются тонкостью.

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