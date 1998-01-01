«Маски сброшены»: МИД РФ о постановке в больнице после «химатаки» в Сирии

, 11:09 23

Продюсер сирийских историй BBC признался в распространении фейков о химатаках в городе Дума.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Маски сброшены. Так в Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию, которую 13 февраля озвучил продюсер ВВС, заявивший о постановке в больнице после «химатаки» в сирийской Думе. В дипломатическом ведомстве заявили, что Москва хотела бы услышать официальную позицию ВВС.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что продюсер сирийского отдела ВВС Риам Далати спустя год рассказал, как и зачем было создано фейковое видео из больницы сирийского города Дума, где якобы были сброшены бомбы с зарином и погибли не менее 70 человек. «Сенсационные» кадры представителей организации «Белые каски» с «задыхающимися» людьми демонстрировались во всех известных западных СМИ, включая ВВС.

Риам Далати отметил, что спустя шесть месяцев после начала расследования стало доподлинно известно о том, что сцена в госпитале Думы была постановочной и там никто не умер.

О том, что эта атака сфабрикована, разговоры велись с самого начала. Чуть больше, чем через неделю российские дипломаты предоставили доказательства инсценировки на Совбезе ООН. Были установлены все невольные «актеры» из жителей города, которых использовали для съемок практические вслепую.

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