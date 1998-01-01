Маски сброшены. Так в Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию, которую 13 февраля озвучил продюсер ВВС, заявивший о постановке в больнице после «химатаки» в сирийской Думе. В дипломатическом ведомстве заявили, что Москва хотела бы услышать официальную позицию ВВС.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что продюсер сирийского отдела ВВС Риам Далати спустя год рассказал, как и зачем было создано фейковое видео из больницы сирийского города Дума, где якобы были сброшены бомбы с зарином и погибли не менее 70 человек. «Сенсационные» кадры представителей организации «Белые каски» с «задыхающимися» людьми демонстрировались во всех известных западных СМИ, включая ВВС.

Риам Далати отметил, что спустя шесть месяцев после начала расследования стало доподлинно известно о том, что сцена в госпитале Думы была постановочной и там никто не умер.