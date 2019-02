Продюсер сирийских историй BBC признался в распространении фейков о химатаках

Продюсер сирийского отдела ВВС Риам Далати спустя год рассказал, как и зачем было создано фейковое видео из больницы сирийского города Дума, где якобы были сброшены бомбы с зарином и погибли не менее 70 человек. «Сенсационные» кадры представителей организации «Белые каски» с «задыхающимися» людьми демонстрировались во всех известных западных СМИ, включая ВВС.

Риам Далати признался на своей странице в Twitter, что все «подробности» были сфабрикованы, чтобы взбудоражить общественность, сообщает Nation News.

— Атака действительно была, зарин не применялся. Нужно дождаться результатов расследования ОЗХО (организация по запрещению химического оружия — прим. ред.), чтобы понять, использовался или нет хлор. Все остальное вокруг атаки было сфабриковано для достижения максимального эффекта , — говорит продюсер.

Truth is @James__Harkin got the basics right in terms of #Douma's «propaganda» value.

The ATTACK DID HAPPEN, Sarin wasn't used, but we'll have to wait for @OPCW to prove Chlorine or otherwise.

However, everything else around the attack was manufactured for maximum effect. https://t.co/abRvSIMV1L