Продюсер сирийского отдела ВВС Риам Далати спустя год рассказал, как и зачем было создано фейковое видео из больницы сирийского города Дума, где якобы были сброшены бомбы с зарином и погибли не менее 70 человек. «Сенсационные» кадры представителей организации «Белые каски» с «задыхающимися» людьми демонстрировались во всех известных западных СМИ, включая ВВС.

Риам Далати признался на своей странице в Twitter, что все «подробности» были сфабрикованы, чтобы взбудоражить общественность, сообщает Nation News.

— Атака действительно была, зарин не применялся. Нужно дождаться результатов расследования ОЗХО (организация по запрещению химического оружия — прим. ред.), чтобы понять, использовался или нет хлор. Все остальное вокруг атаки было сфабриковано для достижения максимального эффекта , — говорит продюсер.

Truth is @James__Harkin got the basics right in terms of #Douma's «propaganda» value.

The ATTACK DID HAPPEN, Sarin wasn't used, but we'll have to wait for @OPCW to prove Chlorine or otherwise.

However, everything else around the attack was manufactured for maximum effect. https://t.co/abRvSIMV1L — Riam Dalati (@Dalatrm) 13 февраля 2019 г.

Риам Далати отметил, что спустя шесть месяцев после начала расследования стало доподлинно известно о том, что сцена в госпитале Думы была постановочной и там никто не умер. Продюсер добавил, что Россия и одна из стран — участниц НАТО знали, что на самом деле происходило в больнице.

О том, что эта атака сфабрикована, разговоры велись с самого начала. Чуть больше, чем через неделю российские дипломаты предоставили доказательства инсценировки на Совбезе ООН. Были установлены все невольные «актеры» из жителей города, которых использовали для съемок практические вслепую.

Позднее с опровержениями проведения химической атаки в Думе выступили иностранные журналисты.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Белые каски» планируют снова применить химоружие в Сирии. На этот раз они собираются использовать против мирных жителей Идлиба хлор.