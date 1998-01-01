Суд санкционировал арест советника главы Минэкономразвития

Советник главы Минэкономразвития Павел Пущин арестован на два месяца — до 12 апреля. Такое решение принял в четверг, 14 февраля, Басманный суд Москвы.

Как сообщалось ранее, Пущин проходит обвиняемым по уголовному делу о взятках, в рамках которого в конце 2018 года были арестованы бывший директор рязанского предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий и заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич. По версии следователей, Пущин вместе с сообщниками организовал получение взяток Дворецким в общей сложности на 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает ТАСС, Пущин с арестом не согласен и вину свою не признает.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минобороны России разработало специальное пособие для борьбы с коррупцией в армии. В методичке описаны все виды взяток и рекомендации для действий во всех ситуациях — от намека взяткодателя до обнаружения подброшенных денег.