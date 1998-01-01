Министерство обороны России разработало специальное пособие для борьбы с коррупционными преступлениями в армии и сфере гособоронзаказа. О документе «Методические рекомендации должностным лицам по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Минобороны РФ» рассказывает газета «Известия».

К созданию методички Минобороны подошло обстоятельно. В ней содержатся описание видов незаконного вознаграждения и рекомендации для действий на всех стадиях коррупционного преступления — от намека взяткодателя до обнаружения подброшенной взятки.

Так, в случае обнаружения взятки в кармане или в ящике стола, согласно пособию следует обращаться с ней также осторожно, как с бомбой; ничего не трогать, ограничить доступ лиц к помещению, выставить охрану и вызвать компетентные органы.

В документе также приведены виды коррупционных «вознаграждений»: деньги, банковские чеки, ценные бумаги, изделия из драгметаллов и камней, автомашины, бытовая техника, а также различные объекты недвижимости. Мзду могут завуалировать в виде разных «услуг» — отплата лечения, отдыха или отпуска, а также заключение фиктивных договоров и даже «случайный» выигрыш в казино.

Разработка подобного пособия не случайна. В Минобороны подсчитали, что в 2017 и 2018 годах удалось снизить уровень коррупционной преступности на 12%, однако удельный вес случаев взяточничества с 2016 года в общем количестве коррупционных преступлений увеличился до 48,5%.

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