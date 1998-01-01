Видео: О чем договариваются на встрече в Сочи лидеры России, Турции и Ирана

Сочи в четверг, 14 февраля, стал центром международной политики. Там проходит трехсторонний саммит. Россия, Иран и Турция — три гаранта мира в Сирии — ищут, как было сказано, новый импульс для урегулирования ситуации в арабской республике. Да, боевые действия там почти не ведутся. Но что делать с очагом террористов в Идлибе.

Когда и как будут выведены американские войска из страны, как помочь беженцам — вопросов много, и все их мировые лидеры нацелены решить. Если понадобится, даже без переводчика, который сегодня в разгар переговоров куда-то исчез. Подробности — в репортаже Алексея Лазуренко.

Ранее пятый канал сообщал, что перед трехсторонним саммитом Владимир Путин отдельно встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.