Итоги трехстороннего саммита Россия, Иран и Турция по Сирии

Ранее, там же, в Сочи лидеры России, Ирана и Турции встретились, чтобы обсудить Сирию. Главной темой стало заявление США о выводе своих войск и войск сюзников из этой арабской республики. Путин, Роухани и Эрдоган договорились не допустить вакуума власти, хотя и выразили сомнения, что американцы действительно выйдут. Что может ускорить наступление мира на сирийской земле — узнал Алексей Лазуренко.

Стражи президентских кресел как сигнал: переговоры еще идут. Есть время проверить работают ли переводчики и насколько устойчивы кресла. Здесь однажды был случай: стул упал, когда с него встал турецкий лидер. Путин вообще собрал коллег в месте, которое им очень знакомо.

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Чуть больше года назад именно в этом зале лидеры России, Турции и Ирана объявили об объединении усилий в сирийском урегулировании. Сегодня, в некотором смысле, подводят первые итоги. И они по-настоящему впечатляют. Сирия сегодня — совсем другая страна.

Для этого главам трех государств пришлось приложить немало усилий. Но сегодня Сирия — страна, практически очищенная от террористов. И астанинский процесс — прямой путь к новой конституции страны.

— Благодаря вкладу созданы благоприятные условия для перегда к мирной жизни. Мы убеждены что это сделать можно только полит диплом методами. По нашему мнению только сами сирийцы должны определять будущие страны других вариантов разрешения кризиса в сиири нет, — заявил на встрече Владимир Путин.

Этому лидеры посвятили несколько часов сначала один-на-один, потом — в трехстороннем формате. Без накладок протокола не обошлось. Вот Путин приходит на встречу с Эрдоганом. А там — лишь помощник турецкого лидера. Объясняет: босс задерживается на встрече с иранским коллегой. Путин уединяется с министрами. Делегация гостей нервно перебирает бумаги. Немая сцена длится несколько минут. Разрядить ситуацию удалось лишь главе турецкого МИДа.

— Все нормально?

— Отлично! — ответил российский президент.

Потом куда-то подевались переводчики с фарси. Лидеры России и Ирана друг напротив друга. Но слова Путина гость понимает не сразу.

— Идет, нет? Переводчики только включились. Нет, не идет? Странно. Все хорошо? Отлично!

А ведь это тот случай, когда подходит фраза: «Приковано внимание всего мира». Журналистов в правительственном санатории «Русь» сегодня — как туристов летом. Ничего экстраординарного для них не готовили. Разве что только крабовые чипсы, посыпанные красной икрой. «Главное блюдо» ждали от лидеров. Основаная тема — ситуация в зоне Идлиба. Сейчас эти земли почти полностью контролируют террористы запрещенной «Джебхат ан-Нусры».

Но Трамп вдруг решил забрать свою армию домой. При этом американцы успели неплохо обустроиться на восточном берегу Ефрата: возвели несколько десятков военных объектов. Все это может достаться террористам. Вот только пока непонятно на самом ли деле Трамп уходит с Востока?

В Женеве пока никак не получается запустить создание конституционной комиссии. Путин не так давно показывал письмо, в котором постпреды нескольких европейских стран настаивали: спецпредставитель ООН по Сирии не должен поддерживать результаты астанинских переговоров.

— У меня сложилось впечатление, что это не просто тормозится, а саботируется процесс создания конституционного комитета. Хотя говорится публично о необходимости действовать политическими методами, — заявил Владимир Путин.

Лидеры России, Ирана и Турции нацелены именно на этот результат. Поэтому и договариваются встретится вновь.