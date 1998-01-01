Путин: На саммите в Сочи будет дан новый импульс сирийскому урегулированию

Президент России Владимир Путин уверен, что на саммите в Сочи будет дан новый импульс сирийскому урегулированию. Об этом глава государства заявил в четверг, 14 февраля, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.

— Сегодня в Сочи нам предстоит провести четвертый саммит стран-гарантов астанинского процесса. Убежден, что мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике — как на земле, так и в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога , — сказал Владимир Путин.

Беседа глав государств состоялась в преддверии намеченного на четверг саммита президентов РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию.

Также Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты давят на Турцию из-за поставок систем С-400.

— Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом, — сказал турецкий лидер.

Ранее Пятый канал рассказывал, о чем говорили Путин и Лукашенко во время официальных переговоров.