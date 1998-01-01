Путин: На саммите в Сочи будет дан новый импульс сирийскому урегулированию

Президент России Владимир Путин уверен, что на саммите в Сочи будет дан новый импульс сирийскому урегулированию. Об этом глава государства заявил в четверг, 14 февраля, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.
—
Беседа глав государств состоялась в преддверии намеченного на четверг саммита президентов РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию.
Также Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты давят на Турцию из-за поставок систем С-400.
Ранее Пятый канал рассказывал, о чем говорили Путин и Лукашенко во время официальных переговоров.