Видео: У российских школьников появится «культурный норматив»

Посещение выставок, музеев, театров и кино станет обязательным для российских школьников. В образовательных учреждениях хотят ввести так называемый «культурный норматив». Соответствующий проект сейчас разрабатывает Министерство культуры и просвещения. Уже точно известно, что ученики будут вести культурные дневники.

Стоит отметить, что в некоторых регионах подобная программа уже работает. Так, в Пензенской области еженедельное посещение театров или музеев для школьников является обязательным.

Ранее Пятый канал сообщал, что в российских школах готовятся к ведению новых стандартов питания.