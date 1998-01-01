Слова продюсера BBC о постановочной химатаке прокомментировали в Минобороны

, 12:13 Видео 40

Представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что результатом фальсификаций стали негативные последствия в системе международных отношений.

Фото, видео: www.globallookpress.com, © РИА Новости / Алексей Куденко

В Минобороны РФ ответили на заявление продюсера британского телеканала BBC Риама Далати о постановочных кадрах в сирийской больнице. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова признания журналиста только подтвердили версию фальсификации «химатак» со стороны Запада.

— На протяжении последних нескольких лет Минобороны России неоднократно акцентировало внимание, что рано или поздно истина об этих фальсификациях западных столиц все равно пробьет себе дорогу к свету, — приводит его слова РБК.

Высокопоставленный военный подчеркнул, что результатом этих провокаций стали негативные изменения в системе международных отношений. В частности, он напомнил о наделении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) новыми функциями. По словам Конашенкова, это решение позволило силам коалиции беспрепятственно наносить ракетные удары «против любого неугодного им государства».

Ранее Пятый канал рассказывал, как отреагировали на признание продюсера в телекорпорации BBC.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:31
«США теряют союзников»: Реакция запада на саммит России, Турции и Ирана в Сочи
13:25
Видео: Мощные снегопады обрушились на Норильск
13:21
СК: Уничтоженный взрывом дом в Красноярске был построен незаконно
13:17
Больницу, где пенсионерке наложили шину из швабры, проверяют в Башкирии
13:13
Правительство готовит ужесточение штрафов для нарушителей ПДД
12:54
Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после полученной травмы
12:52
Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
12:44
Сенат США смягчил потенциальные санкции против российских банков
12:26
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Данилы Мануйлова
12:17
Мэр Иваново госпитализирован в результате нападения
12:16
Видео: Крыша дома обрушилась в Самаре под тяжестью снега
12:13
Слова продюсера BBC о постановочной химатаке прокомментировали в Минобороны
12:04
Видео: Путин посетил арену для керлинга «Ледяной куб» в Сочи
11:45
Видео: Ремонт крупной городской больницы заканчивается в сирийском Алеппо
11:37
Александр Друзь отстранен от участия в «Что? Где? Когда?»
11:25
Мария Захарова высмеяла угрозы Болтона по Венесуэле
11:23
«Случайность или порча?» — почему Баскову не везет в любви
11:11
Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане
11:04
Видео: Организатор ячейки ИГ* задержана в Астраханской области
10:58
В аэропорту Шереметьево задержали футболиста Дмитрия Тарасова

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

14 февраля

«Кульминация театра абсурда»: Захарова о сообщении BBC о постановочной химатаке в Сирии

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьерный выпуск «Неспроста. Приметы, связанные с животными»

Наши предки верили животным и воспринимали приметы, как правила и жизненные ориентиры. Но как это работает в наше время? Чем братья меньшие способны помочь и от чего могут уберечь человека в 21 веке? Смотрите 17 февраля на Пятом!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама