Слова продюсера BBC о постановочной химатаке прокомментировали в Минобороны

В Минобороны РФ ответили на заявление продюсера британского телеканала BBC Риама Далати о постановочных кадрах в сирийской больнице. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова признания журналиста только подтвердили версию фальсификации «химатак» со стороны Запада.

— На протяжении последних нескольких лет Минобороны России неоднократно акцентировало внимание, что рано или поздно истина об этих фальсификациях западных столиц все равно пробьет себе дорогу к свету, — приводит его слова РБК.

Высокопоставленный военный подчеркнул, что результатом этих провокаций стали негативные изменения в системе международных отношений. В частности, он напомнил о наделении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) новыми функциями. По словам Конашенкова, это решение позволило силам коалиции беспрепятственно наносить ракетные удары «против любого неугодного им государства».

Ранее Пятый канал рассказывал, как отреагировали на признание продюсера в телекорпорации BBC.