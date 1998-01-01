Британская телерадиовещательная корпорация BBC считает заявление своего продюсера Риама Далати в Twitter о том, что применение химического оружия в сирийской Думе было инсценировкой, его личным мнением, сообщает ТАСС.

— Продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки, но он не говорил, что самой атаки не было , — говорится в сообщении BBC.

Ранее Пятый канал рассказал, что в Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию, которую 13 февраля озвучил продюсер ВВС, заявивший о постановке в больнице после «химатаки» в сирийской Думе. В дипломатическом ведомстве заявили, что Москва хотела бы услышать официальную позицию ВВС.