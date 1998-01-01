Суд продлил срок задержания основателя фонда Baring Vostok — видео

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Гражданина США подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».

Следующее судебное заседание отложено до 13:00 мск субботы, 16 февраля, сообщает телеканал «360».

Во время заседания подозреваемый заявил, что отрицает свою причастность к произошедшему.

Прокурор вышел с ходатайством о заключении Калви под стражу, поскольку тот, будучи гражданином США, может скрыться из страны во время расследования дела.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин проинформирован о деле американского гражданина.

Как сообщал Пятый канал, Майкла Калви подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительной информации, он якобы обманом убедил одного из акционеров банка «Восточный» принять акции стоимостью 600 тысяч рублей в качестве оплаты долга в 2,5 миллиарда. Вместе с ним в мошеннической сделке участвовали еще пять человек.

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