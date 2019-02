Неизвестный открыл огонь в штаб-квартире Henry Pratt Company в США

Неизвестный в пятницу, 15 февраля, открыл огонь в штаб-квартире производственной компании Henry Pratt Company в штате Иллинойс в США.

Как сообщает ABC 7 Chicago, полиция была вызвана на место происшествия около 14.20 по местному времени. По словам очевидцев на месте происшествия находится не менее 30 автомобилей стражей правопорядка.

Предварительно, несколько человек погибли. Территория оцеплена. Также закрыты близлежащие школы — ученики находятся внутри.

Aurora Shooting:

— 4 police and multiple civilians injured following active shooter situation at Henry Pratt Manufacturing Company in Aurora, Illinois (Via DailyHerald)

— ATF and SWAT are responding

— Suspect is at large

— District schools are on lockdownhttps://t.co/X79XYISws1