Видео: Студент ИТМО рассказал подробности обрушения здания

Один из студентов Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), который в момент обрушения здания находился в учебной аудитории, рассказал Пятому каналу подробности произошедшего.

По его словам, теперь с уровня пятого виден пол первого этажа. Внизу все завалено битыми кирпичами, а пройти из одного конца коридора в другой не представляется возможным.

Кроме того, по его словам, в том корпусе могли находиться учащиеся — в субботу, 16 февраля, в университете проходили дополнительные занятия.

Как сообщал Пятый канал, около 18 часов, в субботу 16 февраля, в Центральном районе Петербурга у одного из корпусов ИТМО на Ломоносова, 9 обвались крыша и рухнули перекрытия с пятого по второй этаж.

Из здания были эвакуированы 60 студентов и преподавателей. По информации МЧС, причиной обрушения могли стать нарушения в ремонтных работах.