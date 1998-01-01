Что сейчас происходит в ИТМО, где ранее обрушилась кровля здания

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Обрушение кровли и перекрытий в петербургском университете произошло вечером, 16 февраля. Только чудом обошлось без пострадавших.

Фото, видео: МЧС России, Пятый канал

Тема:
Обрушение в ИТМО 36

Еще три корпуса петербургского университета ИТМО, в здании которого произошло обрушение, могут быть небезопасны для студентов. В ближайшие два дня эксперты проверят надежность конструкций всех помещений вуза. На это время занятия в учреждении отменены. Пока студенты и преподаватели приходят в себя после субботнего ужаса.

Обрушение деревянных перекрытий в университете произошло прямо на их глазах — в самый разгар занятий. К счастью, здание, построенное в XIX веке, устояло. Но помещение в считанные минуты заволокло пылью. По коридорам на улицу людям пришлось пробираться на ощупь.

— Жестко затряслось все здание. Выключилось электричество, открыл дверь, сильная пылища, ничего не видно, обвалился пол, потолок, деваться некуда абсолютно, — рассказал абитуриент ИТМО Федор Гусак.

— Видны обрывки крыши, по памяти дошли до лестницы, оказалось, что все перекрытия сломались, мы этого не ожидали, — вспоминает абитуриентка Алиса Демкина.

Обошлось без пострадавших. Известно, что в университете шел ремонт — по предварительной информации, на одном из этажей устроили склад стройматериалов, и старые перекрытия не выдержали нагрузки.

Следователи сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Для работы привлечены криминалисты из центрального аппарата СК. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности».

Между тем, стало известно, что здание давно нуждалось в ремонте. На протяжении нескольких лет оно находилось в аварийном состоянии.

Тендеры на восстановление помещений институт проводил с 2015 года более 60 раз.

Ранее Пятый канал публиковал видео, снятое сразу после обрушение в петербургском университете.

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Обрушение в ИТМО 36
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