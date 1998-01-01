«Сфотографировались на память»: Преподаватель ИТМО рассказала, как вывела учеников из здания

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По словам Юлии Кальниченко, паники ни у кого из студентов не было и после того, как они вышли из здания, даже сделали фото на память.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Обрушение в ИТМО 37

Преподаватель Юлия Кальниченко, которая вывела абитуриентов из корпуса петербургского университета ИТМО, рассказала, как действовала во время обрушения кровли в здании. По словам Кальниченко, о подозрительном шуме ее вместе с ребятами предупредил ученик, зашедший в класс. После того, как она проверила коридор, и сама услышала неестественный шум, Юлия оперативно оповестила МЧС, собрала вещи, закрыла класс и вывела детей из здания по аварийной лестнице.

Преподавателю удалось в считанные минуты организовать грамотную эвакуацию — Кальниченко сказала ученикам прижать шапки и шарфы ко рту, чтобы не наглотаться пыли, а также включить фонарики. На лестнице, сплошь объятой пылью, ребята и преподаватель ориентировались по голосу и поочередно звали друг друга. На улице Юлия пересчитала учеников — все девять человек вышли из здания.

— Мы все пересчитались, даже сфотографировались на память, потому что были все в пыли, и я отпустила их домой, — вспоминает Кальниченко.

Начальник департамента по образовательной деятельности университета ИТМО Алия Багаудинова рассказала, что обрушение кровли в корпусе на Ломоносова не нарушило учебного процесса и все занятия распределены по другим корпусам.

Ранее Пятый канал рассказывал, что сейчас происходит в корпусе ИТМО, где 16 февраля обрушилась крыша.

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