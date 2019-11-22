Суд Петербурга подтвердил штраф в полмиллиона рублей для ИТМО после обрушения

Городской суд Петербурга отказал в апелляции Университета ИТМО. Об этом сообщил комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Решение Куйбышевского районного суда от 8 октября оставлено в силе. Отныне вуз обязан выплатить 500 тысяч рублей штрафа после обрушения второго корпуса учебного заведения на улице Ломоносова. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

16 февраля в корпусе ИТМО обвались крыша, и рухнули перекрытия с пятого по первый этаж. Из здания эвакуировали 80 человек, погибших и пострадавших нет. Причиной инцидента стало нарушение техники проведения ремонтных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге завершили обследование всех корпусов в здании ИТМО, где обрушилась кровля.