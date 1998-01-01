Уникальные кадры последствий обрушения кровли в петербургском ИТМО

В распоряжении Пятого канала появилось видео изнутри здания ИТМО на улице Ломоносова — 16 февраля там обрушилась кровля. На кадрах видно, какой урон нанесен историческому зданию — от крыши до нижних этажей образовалась огромная дыра, разрушены стены, перекрытия и потолки.

С высоты нельзя в полной мере разглядеть масштаб произошедшего, но видно зияющую дыру в кровле — крышу будто продавили чем-то тяжелым.

По одной из версий, причиной обрушения могли стать стройматериалы, которые в большом количестве складировали наверху — об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Ранее Пятый канал рассказывал о преподавателе русского языка Юлии Кальниченко, которая не растерялась во время инцидента и вывела из здания девять учеников.