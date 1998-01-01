Видео: Прораб рассказал, как спасал людей во время обрушения в ИТМО

Прораб строительной компании «Петербург Реставрация» Максим Маслов рассказал Пятому каналу, как началось обрушение в историческом здании на улице Ломоносова в Петербурге, и как удалось избежать жертв.

По словам строителя, в субботу на смене было восемь или девять человек. 16 февраля рабочие ремонтировали полы, демонтировали старую проводку и убирали остатки строительного мусора. Когда до конца рабочего дня оставалось десять минут, Маслов услышал треск на втором этаже и увидел трещины на потолке. В это время все работы были уже закончены, а строители убирали инструмент.

— Я побежал на верхние этажи, стал захаживать в аудитории, начал проверять. Это было молниеносно, я даже не задумывался о том, что происходит. Только, чтобы никого не оказалось в этой зоне, — вспоминает строитель.

В двух аудиториях Маслов обнаружил студентов на занятии и попросил покинуть помещение.

— Паники не было никакой. Это все происходило минут 15-18. Была надежда, что это [обрушение] остановится. Была попытка оцепить эту зону до понедельника и проинформировать всех <…> Мы отошли за угол, и в этот момент произошло обрушение, — сказал Маслов.

После инцидента строители вернулись в зону и начали искать людей. Один из строителей нашел в одном из помещений на первом этаже заблудившуюся девушку, которую вызволили через окно. После обрушения вся бригада осталась на месте и помогала экстренным службам.

Генеральный директор компании «Петербург Реставрация» Никита Барабанщиков в интервью Пятому каналу сообщил, что фирма получила разрешение городского Комитета по использованию и охране памятников культуры 31 января 2019 года, а к работе приступила 1 февраля.

Барабанщиков отметил, что на начальном этапе осуществлялись подготовительные работы — организация строительного процесса, уборка строительного мусора и демонтаж неиспользуемых сетей.

В течение двух недель строители ежедневно фиксировали на фотографиях дефекты в здании XIX века, в том числе и те, которых не было в документации, полученной от предыдущего подрядчика. Все эти материалы переданы в Следственный комитет.

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