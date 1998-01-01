В Петербурге приступили к разбору завала в учебном корпусе университета ИТМО

Спасатели в Петербурге приступили к разбору последствий обрушения в учебном корпусе ИТМО. В результате ЧП историческому зданию на улице Ломоносова, 9 был нанесен значительный урон: 16 февраля там произошло обрушение всех перекрытий с пятого по первый этаж, также обвалилась крыша, разрушены стены.

По одной из версий, причиной обрушения могли стать стройматериалы, которые в большом количестве складировали наверху.

В результате обрушения, произошедшого в то время, когда в здании шел учебный процесс, чудом никто не пострадал.

Сразу после ЧП сотрудники МЧС укрепили опоры и убрали опасные конструкции в обрушившемся корпусе петербургского ИТМО.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ИТМО на два дня отменили занятия. В понедельник, 18 февраля, специалисты государственного строительного надзора и экспертизы начали проверку в трех корпусах на улице Ломоносова.