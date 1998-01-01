Занятия в нескольких корпусах университета ИТМО Петербурга отменены до 7 марта

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Соответствующее распоряжение появилось на сайте вуза.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Тема:
Обрушение в ИТМО 42

Корпуса Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение, будут недоступны для студентов до 7 марта. Информация об этом была размещена на сайте вуза во вторник, 19 февраля.

— Учебные занятия в указанные даты в корпусах на улице Ломоносова, дом 9 проводиться не будут, — цитирует сообщение Интерфакс.

Обрушение части конструкций учебного корпуса ИТМО на Ломоносова, 9 произошло 16 февраля. В то время в здании шел учебный процесс. По счастливой случайности никто не пострадал. Из пострадавшего учебного корпуса были эвакуированы 80 человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что занятия в ИТМО отменят на время проведения экспертизы остальных корпусов. Предполагалось, что на это потребуется два дня и с 20 февраля учебный процесс в вузе будет восстановлен.

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