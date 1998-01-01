Видео: Глава Петербурга Беглов прибыл на место обрушения крыши в университете ИТМО

Глава Петербурга Александр Беглов прибыл на место обрушения крыши одного из корпусов Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в центре города.

Около 18 часов, в субботу 16 февраля, в Центральном районе Петербурга у одного из корпусов ИТМО на Ломоносова, 9 обвались крыша и рухнули перекрытия с пятого по второй этаж. В этот момент на третьем и четвертом этажах шли занятия. По данным МЧС, площадь обрушения составила 200 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы студенты и преподаватели. По предварительной информации МЧС — чудом никто не погиб.

Ранее Пятый канал рассказывал подробности обрушения здания ИТМО со слов очевидца.