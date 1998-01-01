Видео: Стали известны обстоятельства обрушения здания ИТМО

Стала известна судьба 20 человек, которые считались пропавшими после обрушения в университете ИТМО в Петербурге. По информации Пятого канала, студенты и преподаватели не попали под завалы, а оказались заблокированы в помещении из-за обрушения конструкций. Поэтому все живы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в у здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на Ломоносова, 9 в Петербурге обвались крыша и рухнули перекрытия с пятого по первый этаж. В результате ЧП были эвакуированы 60 человек. Сейчас здание обесточено.

По информации МЧС, причиной обрушения могли стать нарушения в ремонтных работах. По предварительным данным упала несущая колонна, после рухнули перекрытия. В этот момент в здании проводились факультативные занятия.