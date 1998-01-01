Для разбора завалов в ИТМО установят опоры и снимут опасные конструкции

, 1:56 Видео 19

Обрушение кровли в университете Санкт-Петербурга произошло вечером, 16 февраля.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @spb_today

Сотрудники МЧС установят опоры и уберут опасные конструкции для того, чтобы продолжить работу по разбору завалов в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев после осмотра места происшествия.

После обследования территории, где произошло ЧП, людей не обнаружено.

Обрушение кровли в одном из корпусов университета произошло во время лекций. Из вуза были эвакуированы 86 человек, 26 из них — по пожарной автолестнице через оконный проем пятого этажа.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил спасателей за слаженную работу по эвакуации студентов с пятого этажа, где остался 21 студент с преподавателем.

Ранее Пятый канал публиковал видео первых минут после ЧП в ИТМО. На кадрах видно, что люди буквально на ощупь выходят из здания университета.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

1:56
Для разбора завалов в ИТМО установят опоры и снимут опасные конструкции
1:43
«Было видно небо и все»: Студент ИТМО об обрушении кровли в вузе — видео
1:23
Глава Петербурга рассказал о нарушениях при реконструкции университета, где произошло обрушение
1:06
Даты регистрации и закрытия тендера на ремонт корпуса ИТМО вызывают вопросы
0:31
Назван фильм, завоевавший главную награду Берлинского кинофестиваля
0:06
Глава МЧС не исключает, что под завалами корпуса ИТМО могут быть люди
23:47
«Крыша обрушилась»: Пятый канал нашел видео, снятое сразу после обрушения кровли в ИТМО
23:27
Глава Петербурга обсудил с Татьяной Голиковой ситуацию с обрушением кровли в здании ИТМО
23:00
Беглов рассказал о ходе поисково-спасательной операции в ИТМО в Петербурге
22:51
Выявленные ранее нарушения в здании ИТМО были устранены не полностью
22:33
Мать Децла рассказала, что могло стать причиной смерти музыканта
22:11
Видео: Преподавателя ИТМО, находившуюся со студентами во время ЧП, вывели из здания
21:49
Студент ИТМО рассказал о ремонтных работах, которые проводились в вузе до обрушения
21:32
Пятый канал выиграл в трех номинациях на премии Best experience marketing awards
21:23
Первые кадры после обрушения кровли здания ИТМО в Петербурге
20:57
Глава МЧС России вылетел в Петербург на место обрушения кровли университета ИТМО
20:41
«Я в тренде»: Юрий Лоза прокомментировал стихотворение Сергея Шнурова о себе
20:20
Волочкова рассказала, как «лечила» Собчак от наркозависимости
20:02
Видео: Студенты-вьетнамцы ИТМО очутились в «западне» после обрушения крыши
19:55
Что приготовила грядущая неделя: Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Глава МЧС не исключает, что под завалами корпуса ИТМО могут быть люди

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама