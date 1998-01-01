Для разбора завалов в ИТМО установят опоры и снимут опасные конструкции

Сотрудники МЧС установят опоры и уберут опасные конструкции для того, чтобы продолжить работу по разбору завалов в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев после осмотра места происшествия.

После обследования территории, где произошло ЧП, людей не обнаружено.

Обрушение кровли в одном из корпусов университета произошло во время лекций. Из вуза были эвакуированы 86 человек, 26 из них — по пожарной автолестнице через оконный проем пятого этажа.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил спасателей за слаженную работу по эвакуации студентов с пятого этажа, где остался 21 студент с преподавателем.

Ранее Пятый канал публиковал видео первых минут после ЧП в ИТМО. На кадрах видно, что люди буквально на ощупь выходят из здания университета.