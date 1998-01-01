В МЧС назвали компанию, которая проводила ремонтные работы на втором этаже ИТМО

, 4:36 84

Обрушение кровли в здании университета в Санкт-Петербурге произошло вечером, 16 февраля.

Фото: ВКонтакте @spb_today

Начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин во время доклада на закрытом совещании под председательством главы Петербурга Александра Беглова рассказал о ходе поисково-спасательной операции в здании университета ИТМО, где вечером, 16 февраля, произошло обрушение кровли. Кроме этого Аникин доложил, что на втором этаже университета проводила ремонтные работы компания «Петербург — Реставрация».

— В 17.19 появилась информация, что произошло обрушение кровли, перекрытий, с первого по пятый этаж. На втором этаже здания проводились ремонтные работы, проводила компания «Петербург — Реставрация». 50 человек покинули здание самостоятельно и 26 человек оказались заблокированы. Из них 14 человек из Вьетнама, четверо из Монголии и двое из Китая, — доложил начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин

Некоторых студентов и преподавателей пришлось эвакуировать с помощью автолестницы.

Ранее Пятый канал рассказывал о странных датах регистрации и закрытия тендера на ремонт обрушившегося корпуса ИТМО в Петербурге в электронной базе. В «Системе поиска тендеров» на сайте FindTenders информация об открытии торгов была опубликована 31 января 2019 года, в то время как дата их завершения — 28 января 2019 года. Как стало известно Пятому каналу, при проведении работ по реконструкции в помещения здания со старыми деревянными перекрытиями было завезено слишком много мешков с бетонитом, поэтому перекрытия не выдержали.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

4:51
Климкин назвал условие, при котором президента Украины «выкинут из окна»
4:36
В МЧС назвали компанию, которая проводила ремонтные работы на втором этаже ИТМО
3:53
Супруг Ольги Скабеевой объяснил свое молчание в эфире украинского телеканала
3:29
«Поставил на место»: Пушков восхитился ответом Лаврова журналисту из США
2:53
Драка со стрельбой произошла недалеко от Лефортовского парка в Москве
2:49
Депардье и Кустурицу пригласили приехать в Крым в апреле
2:32
Новый рекорд: Почти три тысячи «смурфиков» вышли на улицы Германии
2:16
Товарный поезд с нефтью сошел с рельсов в Канаде — фото
1:56
Для разбора завалов в ИТМО установят опоры и снимут опасные конструкции
1:43
«Было видно небо и все»: Студент ИТМО об обрушении кровли в вузе — видео
1:23
Глава Петербурга рассказал о нарушениях при реконструкции университета, где произошло обрушение
1:06
Даты регистрации и закрытия тендера на ремонт корпуса ИТМО вызывают вопросы
0:31
Назван фильм, завоевавший главную награду Берлинского кинофестиваля
0:06
Глава МЧС не исключает, что под завалами корпуса ИТМО могут быть люди
23:47
«Крыша обрушилась»: Пятый канал нашел видео, снятое сразу после обрушения кровли в ИТМО
23:27
Глава Петербурга обсудил с Татьяной Голиковой ситуацию с обрушением кровли в здании ИТМО
23:00
Беглов рассказал о ходе поисково-спасательной операции в ИТМО в Петербурге
22:51
Выявленные ранее нарушения в здании ИТМО были устранены не полностью
22:33
Мать Децла рассказала, что могло стать причиной смерти музыканта
22:11
Видео: Преподавателя ИТМО, находившуюся со студентами во время ЧП, вывели из здания

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама