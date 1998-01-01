В МЧС назвали компанию, которая проводила ремонтные работы на втором этаже ИТМО

Начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин во время доклада на закрытом совещании под председательством главы Петербурга Александра Беглова рассказал о ходе поисково-спасательной операции в здании университета ИТМО, где вечером, 16 февраля, произошло обрушение кровли. Кроме этого Аникин доложил, что на втором этаже университета проводила ремонтные работы компания «Петербург — Реставрация».

— В 17.19 появилась информация, что произошло обрушение кровли, перекрытий, с первого по пятый этаж. На втором этаже здания проводились ремонтные работы, проводила компания «Петербург — Реставрация». 50 человек покинули здание самостоятельно и 26 человек оказались заблокированы. Из них 14 человек из Вьетнама, четверо из Монголии и двое из Китая, — доложил начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин

Некоторых студентов и преподавателей пришлось эвакуировать с помощью автолестницы.

Ранее Пятый канал рассказывал о странных датах регистрации и закрытия тендера на ремонт обрушившегося корпуса ИТМО в Петербурге в электронной базе. В «Системе поиска тендеров» на сайте FindTenders информация об открытии торгов была опубликована 31 января 2019 года, в то время как дата их завершения — 28 января 2019 года. Как стало известно Пятому каналу, при проведении работ по реконструкции в помещения здания со старыми деревянными перекрытиями было завезено слишком много мешков с бетонитом, поэтому перекрытия не выдержали.