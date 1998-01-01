Фото: Человек упал на рельсы в московском метро. Остановлено движение поездов

Московский метрополитен временно остановил движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии в сторону центра. Об этом пресс-служба «подземки» сообщила в Twitter.

— На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром, — говорится в сообщении.

По информации Пятого канала, во время движения одного из поездов на станции «Рязанский проспект» на рельсы упал человек. Предположительно, он скончался на месте от полученных травм. Информация уточняется.

Ранее Пятый канал сообщал, как житель Петербурга уселся на рельсы на станции «Политехническая». Однако его удалось тут же вызволить и задержать.