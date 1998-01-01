В Сирии военная полиция расширяет зону патрулирования

, 6:16 Эфирная новость 19

Отряды военной полиции начали патрулировать очередной участок в зоне безопасности протяженностью пять километров.

Фото, видео: Пятый канал

Российские военные начали патрулирование нового участка зоны безопасности в провинции Алеппо. В районе Мембидж лишь начал действовать режим прекращения огня. Обстановка там остается напряженной. Отряды военной полиции контролируют участок протяженностью пять километров. Наши военные не только следят за соблюдением договора, но и оказывают помощь местному населению.

— При патрулировании с местными жителями сложились добрые отношения, постоянно нас приветствуют, — рассказывает командир взвода военной полиции ВС РФ Сергей Рогожкин.

Не оставляют без внимания наши военные и позиции сирийской армии, которые находятся в зоне прекращения огня. От своих сирийских коллег они узнают о возможных местах появления боевиков, на которые необходимо обратить особое внимание.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал Великобританию, Францию и Германию «принять назад» 800 террористов ИГ*, чтобы затем предать их суду.

* — организация запрещена на территории РФ.

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