О подозрительном треске в здании ИТМО преподавателю Кальниченко сообщил ученик

Пр еподаватель университета ИТМО Юлия Кальниченко прокомментировала свои действия, благодаря которым студенты смогли благополучно выбраться из учебного здания.

— О своих опасениях по поводу состояния здания мне сообщил ученик, опоздавший на занятие. Сказал, что слышал подозрительный треск в коридоре. Выглянув из аудитории, я увидела явные признаки деформации потолка. Он стал осыпаться — я закрыла дверь, набрала 112 и сообщила об увиденном. Когда шум прекратился, я открыла дверь. Коридор был запылен, но доступ к двери, ведущей на лестницы вниз, был свободен. Одна из них поддалась. Я сказала ученикам включить фонарики на телефонах, собрать вещи и, не поддаваясь панике, выйти из здания, — передает пресс-служба ИТМО слова Кальниченко.

Четкие действия и спокойствие преподавателя во время ЧП не допустили распространения паники среди учащихся. Юлия Кальниченко вывела всех студентов, которые были на момент обрушения в ее аудитории, из здания.

16 февраля в здании учебного корпуса ИТМО на Ломоносова, 9 произошло ЧП — обрушилась крыша и затем перекрытия с пятого по первый этаж. В результате ЧП никто не погиб. Из здания были эвакуированы более 80 человек, в том числе — 26 с помощью пожарной лестницы с последнего этажа.

Ранее Пятый канал сообщал, что в результате ЧП в ИТМО погибла уникальная химическая лаборатория.