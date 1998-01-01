Матвиенко передаст султану Брунея устное послание от президента РФ

Российская Федерация готова предложить Брунею передовые технологии и оборудование для повышения нефтеотдачи. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой Законодательного совета Брунея Абдулом Рахманом Таибом в Бандар-Сери-Бегаване.

— Что касается энергетической сферы, Россия готова предложить Брунею передовые технологии и оборудование по утилизации попутного нефтяного газа, оказывать предприятиям энергетического комплекса консультационные услуги в области повышения нефтеотдачи, — приводит слова политика ТАСС.

Матвиенко также подчеркнула необходимость укрепления торгово-экономических связей между двумя странами и сотрудничества в военной сфере.

— Объемы взаимного товарооборота, конечно же, не отвечают интересам наших стран и нашим возможностям. Здесь есть над чем работать. И перспективными сферами для сотрудничества могут быть и сфера энергетики, и сельское хозяйство, туризм и многое другое, — добавила она.

Кроме того, Матвиенко заявила, что у нее есть устное послание президента России Владимира Путина, которое спикер Совфеда должна лично передать султану Брунея Хассаналу Болкиаху.

— Между лидерами наших государств установились очень доверительные, уважительные отношения. И я имею поручение сегодня в ходе встречи с Его Величеством передать устное послание президента РФ, что я с большим удовольствием сделаю, — сказала Матвиенко на встрече с председателем Законодательного совета Брунея.

Ранее Пятый канал рассказывал, как корабли Тихоокеанского флота заходили в порты Брунея во время похода в Индийский океан.