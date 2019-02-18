«Он аферист»: Сын Децла отреагировал на идею снять фильм об ушедшем рэпере

, 12:14 441

По словам 13-летнего Антония, Толмацкий-старший дал разрешение на сбор денег для съемок документального фильма о Децле, хотя его слово в данной ситуации не имеет никакого веса.

Фото: ВКонтакте @Децл aka Le Truk

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Умер рэпер Децл 59

Сын рэпера Децла Антоний заподозрил в афере своего деда Александра Толмацкого и журналиста Романа Супер. По словам 13-летнего подростка, они запланировали съемки документального фильма об умершем музыканте и уже даже объявили о сборе денег. Однако оба не имеют на это никакого права.

— Этот аферист (Роман Супер — прим. ред.) считает, что имеет право на сбор средств на документалку о моем отце. Он собрал уже более полумиллиона и утверждает, что снимал с отцом интервью, которым мой папа был, кстати, не доволен. А спросил разрешение он только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации вообще властью не обладает, — пожаловался Антоний в Instagram.

 
 
 
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ЛЮДИ СРОЧНО! Этот аферист считает что имеет права на сбор средств на документалку о моем отце, он собрал уже более полумиллиона и утверждает что снимал с отцом интервью (которым мой папа был кстати не доволен). А спросил разрешение он только у Александра Яковлевича который в этой ситуации ВООБЩЕ ВЛАСТЬЮ НЕ ОБЛАДАЕТ, просто знайте что он аферист и авторскими на эту съёмку он НЕ ОБЛАДАЕТ так что я надеюсь вы репостнете эту. запись и не будите кидать деньги на это «творение» P. S. Вот ссылка https://planeta.ru/campaigns/detsl/comments

Публикация от  Jimimokl _koon (@jimimokl_)

Также он прикрепил скрин сайта, с помощью которого журналист собирает деньги.

Ранее Пятый канал сообщал, что Толмацкий-старший и Децл практически не общались уже много лет. В том числе, рэпер не разрешал отцу видеться со своим сыном. После смерти Децла мужчина раскаялся в том, что в какой-то момент их жизненные пути разошлись. Однако некоторые пользователи сети полагают, что все это он делает лишь для того, чтобы «нажиться» на посмертной славе сына.

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