«Он аферист»: Сын Децла отреагировал на идею снять фильм об ушедшем рэпере

Сын рэпера Децла Антоний заподозрил в афере своего деда Александра Толмацкого и журналиста Романа Супер. По словам 13-летнего подростка, они запланировали съемки документального фильма об умершем музыканте и уже даже объявили о сборе денег. Однако оба не имеют на это никакого права.
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ЛЮДИ СРОЧНО! Этот аферист считает что имеет права на сбор средств на документалку о моем отце, он собрал уже более полумиллиона и утверждает что снимал с отцом интервью (которым мой папа был кстати не доволен). А спросил разрешение он только у Александра Яковлевича который в этой ситуации ВООБЩЕ ВЛАСТЬЮ НЕ ОБЛАДАЕТ, просто знайте что он аферист и авторскими на эту съёмку он НЕ ОБЛАДАЕТ так что я надеюсь вы репостнете эту. запись и не будите кидать деньги на это «творение» P. S. Вот ссылка https://planeta.ru/campaigns/detsl/comments
Также он прикрепил скрин сайта, с помощью которого журналист собирает деньги.
Ранее Пятый канал сообщал, что Толмацкий-старший и Децл практически не общались уже много лет. В том числе, рэпер не разрешал отцу видеться со своим сыном. После смерти Децла мужчина раскаялся в том, что в какой-то момент их жизненные пути разошлись. Однако некоторые пользователи сети полагают, что все это он делает лишь для того, чтобы «нажиться» на посмертной славе сына.