«Он аферист»: Сын Децла отреагировал на идею снять фильм об ушедшем рэпере

Сын рэпера Децла Антоний заподозрил в афере своего деда Александра Толмацкого и журналиста Романа Супер. По словам 13-летнего подростка, они запланировали съемки документального фильма об умершем музыканте и уже даже объявили о сборе денег. Однако оба не имеют на это никакого права.

— Этот аферист (Роман Супер — прим. ред.) считает, что имеет право на сбор средств на документалку о моем отце. Он собрал уже более полумиллиона и утверждает, что снимал с отцом интервью, которым мой папа был, кстати, не доволен. А спросил разрешение он только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации вообще властью не обладает , — пожаловался Антоний в Instagram.

Также он прикрепил скрин сайта, с помощью которого журналист собирает деньги.

Ранее Пятый канал сообщал, что Толмацкий-старший и Децл практически не общались уже много лет. В том числе, рэпер не разрешал отцу видеться со своим сыном. После смерти Децла мужчина раскаялся в том, что в какой-то момент их жизненные пути разошлись. Однако некоторые пользователи сети полагают, что все это он делает лишь для того, чтобы «нажиться» на посмертной славе сына.