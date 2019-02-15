«Жалкие ничтожества» — отец Децла ответил критикующим его после смерти сына

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История взаимоотношений рэпера с отцом давно разделила поклонников на два лагеря — некоторые уверены, что старший Толмацкий наплевал на своего сына, что привело к его ранней смерти.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com, Instagram/ alexandertolmatskiy

Тема:
Умер рэпер Децл 55

Известный продюсер Александр Толмацкий, отец скончавшегося 3 февраля на гастролях в Ижевске рэпера Децла (в жизни Кирилла Толмацкого), обрушился с резкой критикой в адрес интернет-пользователей.

— Мелкие ничтожества пишущие гадости с левых аккаунтов на страницах моих детей и жены, постарайтесь не задохнуться в собственной желчи… — написал продюсер на своей странице в Instagram.

Возмущенный отношением к себе назвал фолловеров «демагогами с пустыми профилями» и предположил, что может быть они выполняют чей-то заказ или, как Толмацкий иронично подметил, они обладают «тайными знаниями о его семье», а возможно и «экстрасенсорными».

— Запомните!!! Это мой сын, я всегда его любил, люблю и буду любить… Москва 10:33, — завершил свой спич безутешный отец.

«10.33» — это время, которое обозначено в одной из последних композиций Децла, видео с которой Толмацкий прикрепил к своему посту.

 
 
 
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Мелкие ничтожества пишущие гадости с левых аккаунтов на страницах моих детей и жены, постарайтесь не задохнуться в собственной желчи… Демагоги с пустыми профилями без лиц и публикаций, вам скучно? Или вы выполняете чей-то заказ? А может вы обладаете тайными знаниями о моей семье которых нет у меня? Или вы экстрасенсы читающие мои мысли? Запомните!!! Это мой сын, я всегда его любил, люблю и буду любить… Москва 10:33

Публикация от  Alexander Tolmatskiy (@alexandertolmatskiy)

История взаимоотношений рэпера с отцом давно разделила поклонников на два лагеря — некоторые уверены, что старший Толмацкий наплевал на своего сына, что привело к его ранней смерти. Такие предположения высказывались и их уст многих знаменитостей. Поэтому споры о виновности Александра Толмацкого не утихали последние лет 15. Хотя сам Децл неоднократно заявлял, что у него нет конфликта с отцом.

— Любовь — это ответственность!!!!!! Вот что говорил Кирилл.....жаль что отец не понял сына..... Александр живите в согласии со своей совестью… — написала, например, одна из пользовательниц сети в комментариях под постом.

— Сделайте для своего ребенка столько, сколько @alexandertolmatskiy сделал для сына, а потом разглагольствуйте, — прозвучало от другого в ответ.

Ранее Пятый канал рассказывал, что смерть Децла в 35 лет не только обрушила шквал негатива на Толмацкого-старшего, но и породила множество версий его ранней гибели. Так, известный продюсер Андрей Разин предположил, что рэпера могли отравить

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