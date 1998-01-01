Выход из зоны смерти во вторник, 19 февраля, получили беженцы, которые были заблокированы в лагере «Рукбан» на сирийско-иорданской границе. Российские военные во взаимодействии с сирийскими властями открыли гуманитарные коридоры. Этот лагерь — зона ответственности США, но фактически территорию контролируют вооруженные группировки. Еду, воду, лекарства — все, что жизненно необходимо беженцам — просто забирали и перепродавали.

Джлеб и Эль-Гурам — два пункта пропуска для беженцев из лагеря «Рукбан» открылись на границе 55-километровой зоны безопасности, окружающей американскую военную базу в Эт-Танфе. Эта территория, по сути, оккупирована силами коалиции. Обитатели лагеря «Рукбан» стали заложниками боевиков вооруженной оппозиции, действующих в этом районе. Но теперь у людей, которые годами жили в чудовищных условиях, появилась возможность вернуться домой.

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Ранее Пятый канал рассказал, что российские военные помогают сирийцам узнать судьбу их близких.