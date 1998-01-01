Видео: Российские военные помогают сирийцам узнать судьбу их близких

Переговоры о присоединении к режиму прекращения огня, гуманитарная помощь и перемещение беженцев — миссия российского центра по примирению в Сирии на этом не заканчивается. Сейчас главная задача его специалистов ­– в кратчайшие сроки наладить мирную жизнь как в масштабе всей арабской республики, так и в каждой сирийской семье. Жители обращаются к российским военным по самым разным вопросам. Многие просят отыскать пропавших без вести близких, помочь воссоединится с родственниками.

Подробнее об этом смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал сообщал, что в сирийском городе Идлиб прогремели два взрыва. Погибли по меньшей мере десять человек, около 30 ранены.