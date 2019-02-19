Скончался знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, в последние недели Лагерфельд жаловался на плохое самочувствие. Однако конкретных обстоятельств смерти всемирно известного стилиста пока не приводится.

— Кутюрье, фотограф и стилист был слаб на протяжении последних нескольких недель. Получивший известность благодаря своим костюмам и черным очкам, он был художественным директором Chanel с 1983 года , — говорится в сообщении.

Карл Лагерфельд переехал в Париж из Гамбурга в 1952 году. В 1974 году основал собственную линию под названием Karl Lagerfeld Impression. А еще через десять лет стал идейным вдохновителем Дома Chanel.

Ранее Пятый канал сообщал, что в мае 2018 года Лагерфельд собирался отказаться от гражданства Германии из-за слишком мягкой, по его мнению, миграционной политики страны.