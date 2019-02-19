Скончался знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Le Figaro.
По данным издания, в последние недели Лагерфельд жаловался на плохое самочувствие. Однако конкретных обстоятельств смерти всемирно известного стилиста пока не приводится.
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Карл Лагерфельд переехал в Париж из Гамбурга в 1952 году. В 1974 году основал собственную линию под названием Karl Lagerfeld Impression. А еще через десять лет стал идейным вдохновителем Дома Chanel.
Ранее Пятый канал сообщал, что в мае 2018 года Лагерфельд собирался отказаться от гражданства Германии из-за слишком мягкой, по его мнению, миграционной политики страны.