Александр Васильев рассказал, кто заменит Лагерфельда в доме Chanel

Искусствовед Александр Васильев в интервью Пятому каналу предположил, что место художественного директора модного дома Chanel в Париже после смерти Карла Лагерфельда скорее всего займет марокканско-израильский модельер Альбер Эльбаз, который ранее управлял Lanvin, а сейчас остался не у дел.

— Мне известно, с ним велись сепаратные переговоры в доме Chanel для того, чтобы поставить его в том случае, если скончается Карл. Возможно, это случилось сегодня. Мы узнаем об этом из прессы. Это будет объявлено в течение ближайшей недели. Думаю, что похороны Карла будут большим событием в мире моды, — заявил Васильев.

Историк моды перечислил остальных мастодонтов в мире haute couture — Джорждио Армани, Роберто Кавалли, Вивьен Вествуд.

— Главное качество Карла — он мог увлечь за собой молодежь, — отметил Васильев.

По его словам, любимой моделью Лагерфельда была россиянка Наталья Водянова. Кутюрье очень хорошо фотографировал и сделал с ней множество черно-белых снимков. Сама Наталья опубликовала скорбную публикацию на своей странице в Instagram, в которой назвала Карла «королем».

Карла Лагерфельда скончался 19 февраля в парижской больнице на 86 году жизни.