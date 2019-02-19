Александр Васильев рассказал, кто заменит Лагерфельда в доме Chanel

, 20:41 Эксклюзивное интервью 31

Российский историк моды и телеведущий назвал преемника кутюрье в парижском модном доме.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

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Умер Карл Лагерфельд 6

Искусствовед Александр Васильев в интервью Пятому каналу предположил, что место художественного директора модного дома Chanel в Париже после смерти Карла Лагерфельда скорее всего займет марокканско-израильский модельер Альбер Эльбаз, который ранее управлял Lanvin, а сейчас остался не у дел.

— Мне известно, с ним велись сепаратные переговоры в доме Chanel для того, чтобы поставить его в том случае, если скончается Карл. Возможно, это случилось сегодня. Мы узнаем об этом из прессы. Это будет объявлено в течение ближайшей недели. Думаю, что похороны Карла будут большим событием в мире моды, — заявил Васильев.

Историк моды перечислил остальных мастодонтов в мире haute couture — Джорждио Армани, Роберто Кавалли, Вивьен Вествуд.

— Главное качество Карла — он мог увлечь за собой молодежь, — отметил Васильев.

По его словам, любимой моделью Лагерфельда была россиянка Наталья Водянова. Кутюрье очень хорошо фотографировал и сделал с ней множество черно-белых снимков. Сама Наталья опубликовала скорбную публикацию на своей странице в Instagram, в которой назвала Карла «королем».

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I can’t deal with this. My heart is exploding. We knew this day would come but I am not ready for it. You were a quiet force of love and support for so many people, me included. So grateful for everything you have done for me. RIP king @karllagerfeld 💔💔💔 Я не могу ни поверить в это, ни смириться с этой невосполнимой утратой. Сердце разрывается. Время не щадит никого, даже тех, кто оставил в истории неизгладимый след. Ты вдохновил и вдохнул любовь в стольких из нас, и мы тебя будем любить и помнить вечно @karllagerfeld 💔💔💔

Публикация от  Natalia Vodianova (@natasupernova)

Карла Лагерфельда скончался 19 февраля в парижской больнице на 86 году жизни.

Тема:
Умер Карл Лагерфельд 6
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