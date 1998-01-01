«Сильная личность!»: Законодатели моды скорбят о скончавшемся Лагерфельде

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Художественный директор Дома Chanel умер утром, 19 февраля, в возрасте 85 лет.

Фото, видео: instagram @puroglow, Пятый канал

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Умер Карл Лагерфельд 4

Законодатели российской моды скорбят в связи со смертью художественного директора Дома Chanel Карла Лагерфельда. Одними из первыми своими воспоминаниями о знаменитом кутюрье поделились модельеры Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев, а также историк моды Александр Васильев.

Так, по словам Юдашкина, Лагерфельд внес огромный след в «энциклопедию моды».

— Он очень точно видел улицу, он знал, для кого создает свою одежду. Сильная личность, он оставил огромный след в энциклопедии моды, — заявил он в беседе с ТАСС.

Вячеслав Зайцев же и вовсе считает, что именно кутюрье вывел из кризиса Дом Chanel в 1980 годах.

— Он был очень талантливым человеком, замечательным. Одна из его заслуг в том, что именно он вывел Chanel из кризиса, — рассказал Зайцев агентству.

Как, в свою очередь, отметил Васильев, Карл Лагерфельд обладал невероятной работоспособностью, благодаря чему и достиг высот в мире моды. Кроме того, он вспомнил, что родители всемирно известного дизайнера в свое время жили во Владивостоке.

— Его работоспособность была удивительна. То, что создал в мире моды Карл, замечательно именно своей методичностью. Это мог сделать только немецкий дизайнер — очень французский в душе и очень немецкий внутри, сказал Александр Васильев телеканалу RT.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лагерфельд скончался утром, 19 февраля. В последние недели он жаловался на плохое самочувствие, а накануне был срочно госпитализирован. Официальная причина смерти пока не называется.

Тема:
Умер Карл Лагерфельд 4
19 февр
Названа причина смерти Карла Легерфельда
19 февр
Лисовец о скончавшемся Лагерфельде: «Карл — гениальный дизайнер и бизнесмен»
19 февр
Скончался знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд

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