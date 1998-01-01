«Сильная личность!»: Законодатели моды скорбят о скончавшемся Лагерфельде

Законодатели российской моды скорбят в связи со смертью художественного директора Дома Chanel Карла Лагерфельда. Одними из первыми своими воспоминаниями о знаменитом кутюрье поделились модельеры Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев, а также историк моды Александр Васильев.
Так, по словам Юдашкина, Лагерфельд внес огромный след в «энциклопедию моды».
—
Вячеслав Зайцев же и вовсе считает, что именно кутюрье вывел из кризиса Дом Chanel в 1980 годах.
—
Как, в свою очередь, отметил Васильев, Карл Лагерфельд обладал невероятной работоспособностью, благодаря чему и достиг высот в мире моды. Кроме того, он вспомнил, что родители всемирно известного дизайнера в свое время жили во Владивостоке.
—
Ранее Пятый канал сообщал, что Лагерфельд скончался утром, 19 февраля. В последние недели он жаловался на плохое самочувствие, а накануне был срочно госпитализирован. Официальная причина смерти пока не называется.