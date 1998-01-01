Прощальный показ: Последняя коллекция Карла Лагерфельда вызвала бурные овации в зале

Показ дома Chanel на Парижской неделе моды, 5 марта, вызвал одновременно и восторг, и грусть.

Публике представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда. На подиум вышли музы дизайнера — Пенелопа Крус, Моника Белуччи, Кристин Стюарт и Кара Дэлевинь.

Презентации Chanel— это всегда яркое шоу. На этот раз модели ходили по сцене, стилизованной под заснеженную альпийскую деревню. Классические твидовые пиджаки, клетчатые плащи и платья, шляпы, массивные аксессуары, смелые решения в крое и цвете.

Одежда Карла Лагерфельда снова не оставила равнодушных в зале. Начался показ с минуты молчания, а завершился восторженной овацией — но со слезами на глазах.

Ранее Пятый канал рассказывал, что знаменитый модельер скончался 19-го февраля. Ему было 85 лет.