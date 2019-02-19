Достанутся ли миллионы империи Лагерфельда его кошке по прозвищу «Капусточка»?

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Восьмилетнее пушистое создание, пожалуй, и так живет самой роскошной жизнью среди себе подобных.

Фото: Instagram @choupettesdiary

Тема:
Умер Карл Лагерфельд 7

Мир моды гадает, кому же достанется миллионное состояние великого кутюрье Карла Лагерфельда, ведь у него нет прямых наследников, по крайней мере, в человеческом обличье. Зато у гуру легендарного Дома Chanel осталась сиамская кошка Шупетт (в переводе с французского — «капусточка»), в которой он души не чаял.

С тех пор, как в 2011 году Лагерфельду подарили это существо, кошка живет с королевским комфортом — у нее две горничных, а в меню исключительно авторские блюда. При жизни кутюрье Шупетт к тому же ела прямо на столе рядом с хозяином. Кроме того, у кошки зачем-то был свой собственный iPad, и еженедельно доктор делал ей маникюр, пишет «Московский комсомолец».

Лагерфельд не раз утверждал, что его Шупетт — одна из самых богатых особей, ведь благодаря съемкам в рекламных компаниях ее доход за один год составил ни много ни мало три миллиона долларов. Кстати, для сохранения этой суммы за кошкой он открыл счет в банке на ее имя.

Знаменитый модельер Карл Лагерфельд скончался 19 февраля от рака поджелудочной железы. Уроженец Гамбурга, он в 1952 году переехал в Париж и посвятил всю жизнь миру моды. В 1974 была основана линия одежды — Karl Lagerfeld Impression. Долгие годы Лагерфельд был арт-директором модных домов Chanel и Fendi.

Ранее Пятый канал сообщал, кто может заменить Лагерфельда в доме Chanel.

Тема:
Умер Карл Лагерфельд 7
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