Известный российский стилист Влад Лисовец назвал легендарного кутюрье Карла Лагерфельда, который скончался на 86-м году жизни в среду, 19 февраля, гениальным дизайнером и бизнесменом.

— Ушла целая эпоха, эпоха женственности, качества и серьезности в моде. Сегодня мода стала легкой, поверхностной, и она больше похожа на игру, и высокой моды больше нет, — рассказала Лисовец Пятому каналу.

Стилист уверен, что Лагерфельд «умел потрясающе сочетать в себе и гениального дизайнера, и бизнесмена», и на протяжении многих десятилетий его мнение в мире моды было авторитетным.

По словам Лисовца, кутюрье запомнится «умением чувствовать время, жить, и все также пропагандировать свой стиль».

— Он оставался приверженцем классической одежды с элементами сегодняшнего дня, — заключил российский стилист.

Карл Лагерфельд переехал в Париж из Гамбурга в 1952 году. В 1974 году основал собственную линию под названием Karl Lagerfeld Impression. А еще через десять лет стал идейным вдохновителем легендарного Дома Chanel.

Как сообщал Пятый канал, в последние недели Лагерфельд жаловался на плохое самочувствие, а вечером 18 февраля был срочно госпитализирован. Однако конкретных обстоятельств смерти всемирно известного стилиста пока не приводится.