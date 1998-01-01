Видео: Жизнь звездной прислуги. Какие капризы терпят помощники кумиров?

Они не только хранят секреты, но и знают, какие «скелеты» прячут в своих шкафах селебрити, и имеют доступ в самые престижные квартиры. Это — домработники. Какие подарки получают помощники кумиров, какие капризы вынуждены терпеть? Некоторые из них согласились рассказать об этом в эксклюзивном интервью программе Пятого канала »Светская хроника».

Людмила — самая известная домработница в стране. Неудивительно, ведь эта хрупкая женщина — практически член семьи короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. В его доме Люся, так ласково называет сотрудницу сам певец, служит уже 19 лет. До этого женщина работала у самой Примадонны. Всю свою жизнь она посвятила артистам.

— Я даже со своим мужем расписалась и даже не отметила, потому что я уехала на гастроли с Аллой. У меня как-то получилось так, что я себя отдавала и отдаю людям, и мне это больше нравится, — рассказывает Людмила.

Обязанностей у Люси много. Сделать уборку в доме, погулять с собакой — любимцем Киркорова японским шпицем Харри, приготовить обед. Здесь Людмиле нет равных.

— Ну, он и мясо любит. У него есть друг, который ему привозит креветки. Раки. Вот это вот он любит. Так что, нормально. Я у него как-то спросила: «Филипп, я говорю, а ты борщ любишь?» Да! Я сварила борщ. Ну и что, две ложечки водички взял, вот и все.

В благодарность за работу Киркоров платит не только хорошую зарплату, но и делает Люсе дорогие подарки. Самый запоминающийся — золотые часы с бриллиантами. И в остальном артист Людмиле не отказывает.

— Мы пришли с ним один раз в магазин. Ну, я говорю, Филипп, я что-то увидела там, какая-то кофточка. Я говорю: «Филипп, посмотри, какая кофточка». «Ну, нравится — бери».

А для Ларисы Ханиевой сотрудничество с селебрити обернулось настоящим кошмаром. Женщина устроилась домработницей к телеведущей Виктории Боне. Спустя три месяца светская львица обвинила Ларису в краже крупной суммы.

— Домработница у меня украла почти 50 тысяч евро. Наличными. Из дома, — пожаловалась она в соцсетях.

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По словам Ханиевой, Боня угрожала ей сломать жизнь. Чтобы доказать свою невиновность, домработница прошла проверку на полиграфе. Тест показал — Ханиева не врет. Значит, деньги она не брала. Тогда Виктория решила извиниться перед бывшей сотрудницей.

— Лариса, я очень хочу, чтобы вы смогли принять мои извинения. Я донесу до всех, я публично принесу свои извинения, и для меня это будет честь, сказать это во всеуслышание, — написала Боня домработнице.

Только Ларисе легче от этого не стало. Более того, после публичных обвинений звезды, женщина несколько месяцев просидела без работы. Чтобы восстановить репутацию, Ханиева решила подать в суд.

— А я подаю я в суд потому, потому что многие такие, как Виктория Боня, остаются безнаказанными, — объясняет Лариса.

Но несмотря на риск желающих работать в звездных домах по-прежнему много. Людей манят должности няни, горничной, уборщика или охранника. Существуют даже школы, которые готовят таких специалистов. Отбор кандидатов очень строгий.

— Проходят проверку службы безопасности, проходят полиграф, и только потом уже пробные дни. Но мы всегда об этом человека предупреждаем, что будет вот так, готовы ли вы. Мы персонал отбираем очень строго, мы собираем все документы, и те люди, которые уже попадают в нашу базу, еще обязаны принести справку об отсутствии судимости. Звездные клиенты — они же точно такие же люди, как и мы с вами. Поэтому у них те же самые требования, — рассказывает гендиректор агентства по подбору персонала Нателла Кичикова.

Сами представители отечественного шоу-бизнеса подтверждают слова Нателлы. В первую очередь они ищут преданных профессионалов.

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— Я очень требовательный человек в плане порядка, организации и чистоты, конфиденциальности. Я сдеру три шкуры. Сейчас у меня новый человек, который работает у меня в доме. Она чистит мой дом зубочистками. Это ее право, собственно, она так хочет, но зато у меня все блестит, — говорит певец Митя Фомин.

— И воровали, и оговаривали, и сплетничали. Сегодня у меня более-менее нормальная команда. Я не могу сказать, что они супер-пупер профессиональные. Но сегодня новых принимающих, я уже проверяю на детекторе лжи, — делится опытом художник Никас Сафонов.

А Елена Летучая ищет домработницу прямо сейчас. Устала сама тянуть на себе весь домашний быт!

— Я просто вчера пришла в час и начала что-то стирать, готовить еду, легла в три. И думаю: «За что?» Я просто не могу найти домработницу себе новую. Не потому, что я строгая. А потому что у нас есть некоторые критерии подбора. Потому что нам и жить надо, потому что детки. И… найдись, домработница! — молит Летучая.

Звездные дома открыты только для самых талантливых и стрессоустойчивых кандидатов. Попасть на такую работу трудно, но уволиться без потерь для имиджа и нервов порой еще сложнее.

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