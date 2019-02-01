Гагарина триумфально дебютировала на азиатском конкурсе Singer

Популярная российская певица Полина Гагарина победила в первом этапе песенного шоу Singer в Китае. Артистка исполнила песню Виктора Цоя «Кукушка» в популярнейшем азиатском проекте.
Певица вышла на сцену в элегантном черном платье с рукавами в виде «крыльев». Китайская публика оценило певческий дар россиянки, а жюри отдало исполнительнице первое место. Супруг артистки Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал фрагмент триумфального выступления.
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1 место в сегодняшнем этапе с «Кукушкой»! Невероятно! Стеклянная сестра @gagara1987 самая лучшая! Первое выступление и сразу 1 место. Аааа аааа! ・・・ Вот так✊🏻 ⠀ #полинагагарина #polinagagarina #кукушка #我是歌手 #中国 #长沙 #singer2019 #iamaSinger2019 #hunantv #Changsha #China #Asia #Россия #Russia
— Первое выступление и сразу первое место. Аааа аааа! — написал Дмитрий.
Певица спросила у российских поклонников, следили ли они за выступлением артистки, и получила сотни восторженных комментариев.
— Я посмотрел. Слезу пустил. Потрясающе спела. «Пришел, увидел, победил! — пишет один из фоловеров.
— Посмотрел все шоу целиком, вы самая великолепная из всех участников, — отмечает другой.
Впереди у Гагариной еще несколько выступлений на пути к финалу конкурса.
Ранее Пятый канал рассказывал об отпуске российской исполнительницы.