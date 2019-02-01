Гагарина триумфально дебютировала на азиатском конкурсе Singer

Популярная российская певица Полина Гагарина победила в первом этапе песенного шоу Singer в Китае. Артистка исполнила песню Виктора Цоя «Кукушка» в популярнейшем азиатском проекте.

Певица вышла на сцену в элегантном черном платье с рукавами в виде «крыльев». Китайская публика оценило певческий дар россиянки, а жюри отдало исполнительнице первое место. Супруг артистки Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал фрагмент триумфального выступления.

— Первое выступление и сразу первое место. Аааа аааа! — написал Дмитрий.

Певица спросила у российских поклонников, следили ли они за выступлением артистки, и получила сотни восторженных комментариев.

— Я посмотрел. Слезу пустил. Потрясающе спела. «Пришел, увидел, победил! — пишет один из фоловеров.

— Посмотрел все шоу целиком, вы самая великолепная из всех участников, — отмечает другой.

Впереди у Гагариной еще несколько выступлений на пути к финалу конкурса.

Ранее Пятый канал рассказывал об отпуске российской исполнительницы.